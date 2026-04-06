Incertidumbre en el plato: Los Blue Jays pierden a Alejandro Kirk por lesión

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Los Toronto Blue Jays han recibido un duro golpe en su estructura defensiva. El mánager del equipo, John Schneider, confirmó este lunes que el receptor mexicano Alejandro Kirk será sometido a una cirugía en el pulgar izquierdo para reparar los daños sufridos tras un reciente pelotazo.

La información, reportada inicialmente por Mitch Bannon de The Athletic, señala que la intervención quirúrgica se llevará a cabo este martes. Hasta que el procedimiento finalice, el equipo médico no podrá determinar un tiempo estimado para su regreso a los diamantes.

El origen de la lesión

El incidente ocurrió durante el encuentro del pasado viernes frente a los Chicago White Sox. Kirk, de 27 años, tuvo que abandonar el compromiso tras recibir un fuerte impacto en su mano de recibir (la izquierda) mientras estaba detrás del plato.

Aunque inicialmente se esperaba que fuera solo un hematoma, la gravedad del impacto obligó al equipo a buscar una opinión especializada. Kirk viajó a Pensilvania este lunes para consultarse con el doctor Thomas Graham, un reconocido especialista en cirugías de mano, quien finalmente recomendó la operación.

Ajustes en el roster de Toronto

Ante la ausencia del dos veces All-Star, los Blue Jays realizaron movimientos rápidos en su nómina. El sábado, Kirk fue enviado oficialmente a la lista de lesionados de 10 días, y el equipo llamó desde la sucursal Triple-A (Buffalo) al receptor Brandon Valenzuela para cubrir la vacante.

Por el momento, la responsabilidad de guiar al cuerpo de lanzadores recaerá principalmente en el veterano Tyler Heineman. A sus 34 años, Heineman ha respondido bien ante la emergencia, registrando 4 imparables en 10 turnos al bate en lo que va de temporada, una cifra que contrasta con el lento inicio de Kirk, quien acumulaba un promedio de .150 con un cuadrangular antes de la lesión.