Spotify lanzará una película especial del concierto histórico de Bad Bunny en Tokyo

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Bad Bunny continúa extendiendo su dominio musical en la industria con el reciente anuncio de Spotify: el estreno de Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film.

Este proyecto del puertorriqueño fue filmado en sus conciertos privados en el Tipstar Dome Chiba de Tokyo, en Japón, con 2.300 fanáticos en una sola noche. Spotify fue el patrocinante oficial del evento que responde a la iniciativa Billions Club Live.

¿Qué es el Billions Club Live?

El gigante de la música en streaming celebra a todos aquellos artistas han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, y, uno de ellos es Bad Bunny.

Han sido 29 canciones del cantante que han rozado esta cifra difícil de alcanzar para algunos exponentes, pero para el “Conejo Malo” es un hobbie coleccionar varias de sus creaciones sobre esa cifra.

Con este lanzamiento, los fanáticos tendrán acceso a un espectáculo único del intérprete, el cual pudo ser disfrutado por unos pocos. Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film estará disponible el 08 de abril de 2026.

Bad Bunny y Lisa de BLACKPINK en Japón / Cortesía

Bad Bunny conquistó Japón

Bad Bunny se presentó por primera vez en el continente asiático. Durante el evento, el intérprete de “Nuevayol” hizo un repaso por temas célebres de su carrera como “BAILE INoLVIDABLE”, “Me Porto Bonito”, “Tití Me Preguntó”, “Mía”, Safaera”, “Yonaguni” y más.

Este formado duró 90 minutos, donde los japoneses corearon las canciones en español, mostrando así, su domino en cualquier escenario del mundo.