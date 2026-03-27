Tom Hanks estaría a un paso de trabajar con Bad Bunny

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El legendario actor, Tom Hanks, vuelve a acaparar los titulares con un ambicioso proyecto cinematográfico que promete emocionar tanto a fanáticos del cine como del deporte.

Según informes de la prensa internacional, Hanks protagonizará “The Comebacker”, un drama inspirado en el mundo del béisbol que ha despertado el interés de estudios y talentos de primer nivel.

Este proyecto no solo representa una nueva etapa en la carrera del ganador del Oscar, sino que también podría marcar un hito al reunirlo en pantalla con el fenómeno musical Bad Bunny, quien estaría en negociaciones para unirse al reparto.

El regreso de Tom Hanks

“The Comebacker” es una adaptación cinematográfica de un relato del escritor Dave Eggers, finalista del prestigioso Premio Pulitzer.

La historia se centra en un periodista deportivo en decadencia cuya vida cambia radicalmente cuando se cruza con un joven lanzador de béisbol que emerge desde las ligas menores con una mezcla de talento y misterio.

El proyecto reunirá nuevamente a Tom Hanks con la directora Marielle Heller, con quien ya trabajó en la aclamada película “A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)”.

En esta ocasión, ambos no solo participarán en roles creativos clave, sino que también actuarán como productores del filme, fortaleciendo una colaboración artística que ha sido muy bien recibida por la crítica.

Además, la producción ha generado una verdadera “guerra de ofertas” entre estudios cinematográficos, con Sony Pictures liderando las conversaciones para adquirir los derechos y llevar la historia a la pantalla grande.

¿Bad Bunny en Hollywood?

La posibilidad de que Bad Bunny se una al elenco es uno de los aspectos más comentados de este proyecto. Aunque su participación aún no ha sido confirmada oficialmente, varias fuentes aseguran que el boricua está en negociaciones para formar parte del elenco junto a Hanks.

Si la colaboración se concreta, sería otro paso significativo de Bad Bunny en su incursión en el cine, tras participaciones previas en producciones como “Bullet Train” y “Cassandro”. Además, consolidaría su versatilidad artística más allá de la música.