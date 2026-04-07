Netflix revela primer vistazo al documental póstumo de Hulk Hogan

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El entretenimiento deportivo se prepara para uno de los estrenos más esperados del último año. Netflix Sports ha lanzado las primeras imágenes de "Hulk Hogan: Real American", el documental que explorará la vida de Terry Gene Bollea.

Este proyecto cobra valor porque incluirá la última entrevista concedida por Hogan antes de su fallecimiento en julio de 2025, a la edad de 71 años.

Un legado invaluable en la lucha libre profesional

Hulk Hogan no solo fue un luchador común y corriente, fue el arquitecto de la "Hulkamania", un fenómeno cultural que sacudió a la entonces WWF a partir de 1979.

Su llegada a la lucha libre catapultó el espectáculo por su carisma y conexión con el público, haciendo que el mundo mirara y la audiencia se expandiera en todo el mundo.

Su impacto fue el motor principal para la creación de WrestleMania en 1985, el evento que cambió para siempre el modelo de negocio del deporte.

¿Qué esperar de "Real American" en Netflix?

A diferencia de otras producciones biográficas, este documental cuenta con la colaboración directa de la WWE, lo que garantiza un acceso a archivos históricos y testimonios de las figuras más influyentes de la industria.

Este proyecto ambicioso de su vida abordará sus reflexiones personales, momentos de vulnerabilidad, archivos privados y material inédito que saldrán a la luz.

Lo más destacado será su última conversación grabada, donde el "Eterno Campeón" analiza su trayectoria y el peso de la fama antes de su partida. Con "Hulk Hogan: Real American" se inmortaliza el legado del luchador para las próximas generaciones.