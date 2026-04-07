Ley del ex en Toronto: Teoscar Hernández castiga a los Azulejos con soberbio jonrón

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El jardinero dominicano de los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández, no necesitó mucho tiempo para recordarles a los fanáticos de Toronto el poder que reside en su madero. Este lunes, en el marco de su visita al Rogers Centre, el patrullero conectó su segundo cuadrangular de la temporada 2026, aplicándole la famosa "ley del ex" al conjunto canadiense.

El duelo: Hernández vs. Scherzer

La acción estalló temprano en el encuentro. En la parte alta de la primera entrada (corrigiendo el dato de la nota original, pues al ser los Dodgers visitantes, batean en la apertura del episodio), Hernández se presentó en la caja de bateo para medir fuerzas contra el veterano y futuro Salón de la Fama, Max Scherzer.

Con el marcador aún en blanco, dos outs en la pizarra y un corredor en la inicial, Teoscar mostró una paciencia selectiva. Tras ponerse en cuenta de una bola sin strikes, Scherzer cometió un error poco habitual en él: dejó un slider de 83 millas por hora colgado justo en el centro del plato. El dominicano no perdonó el "caramelo" y descargó un swing violento que mandó la pelota a las profundidades del jardín izquierdo.

Las métricas del estacazo

El batazo no solo fue oportuno, sino que llevó el sello de autoridad característico de Hernández. Según las mediciones de Statcast, la conexión tuvo los siguientes registros técnicos:

Velocidad de salida: 102.2 millas por hora.

Distancia recorrida: 371 pies.

Ángulo de partida: El contacto fue lo suficientemente sólido para superar la barda sin complicaciones, silenciando momentáneamente a la que fue su afición durante seis campañas.

Una carrera de consistencia y poder

Este cuadrangular marca un inicio sólido para Hernández en lo que representa su décima primera temporada en las Mayores y su tercera campaña vistiendo el uniforme de los Dodgers. Desde su llegada a Los Ángeles, el dominicano se ha consolidado como un bate de respeto en el corazón del Lineup, complementando a figuras como Shohei Ohtani y Mookie Betts.

Con este batazo, Teoscar sigue engrosando sus impresionantes números vitalicios, donde ya presume un promedio de .261, con 1,065 imparables, 219 jonrones y la curiosa (y algo imponente) cifra de 666 carreras impulsadas. Sin duda, el "Chino" sigue siendo uno de los productores más confiables del negocio.