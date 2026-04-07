MLB: Wilyer Abreu sigue levantando elogios en Boston por su gran inicio de temporada

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La jornada de este lunes cerró con la octava derrota de la temporada para las Medias Rojas de Boston, esta vez por 8 a 6 frente a los Cerveceros de Milwaukee. Pero a pesar del resultado adverso, el bate de Wilyer Abreu volvió a dejar un claro mensaje de autoridad a sus rivales.

Y es que el marabino ligó de 5-1 con una remolcada, extendiendo de esa manera a cinco sus encuentros con al menos un indiscutible y a dos sus empujadas.

Wilyer, la figura de Boston por lejos

Hasta la campaña pasada, el manager Alex Cora solía reemplazar al jardinero venezolano cada vez que había un lanzador zurdo en el montículo. Dicha estrategia ya quedó en el pasado, pues el mismo dirigente ha sido testigo de la evolución de su pelotero para este 2026.

Ahora Wilyer Abreu no solo es temido por los lanzadores diestros, sino también por los mismos zurdos como él. Su mejoría en ese aspecto no ha pasado desapercibido, y de ahí a que Cora ya haya empezado a usarlo como su cuarto bate predilecto en estas primeras semanas de acción.

"Trabajó duro en el invierno. Hizo un gran esfuerzo para enfrentar a los zurdos. Pete (Fatse - coach de bateo) se mantuvo en contacto con él. Todo empezó con el Festival del Jonrón en Venezuela. Hizo ajustes, se preparó físicamente y mejoró la nutrición. Ha sido un jugador completo", señaló el manager de Boston a los medios de prensa.

Hasta la fecha, el zuliano lidera todos los apartados ofensivos de las Medias Rojas, demostrando que es el bate más encendido a pesar del mal momento que vive el equipo. Justamente, de ahí tratará de apoyarse Alex Cora para revertir la situación colectiva en las próximas jornadas.

"Ese es el bateador que recuerdo que obtuvimos. Él va a dar jonrones, eso lo sabemos. Pero también puede batear a la banda contraria. Vamos a ver si funciona", finalizó.

Números de Wilyer Abreu en la temporada 2026 de la MLB