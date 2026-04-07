Arranca primera preventa para "La Gran Rumba del Merengue 4"

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El ritmo más contagioso del Caribe regresa a su “templo”. OM Producciones y Manager Show anuncian oficialmente el inicio de la primera etapa de preventa para "La Gran Rumba del Merengue 4", el evento maratónico que paralizará la capital el próximo 13 de junio en el Poliedro de Caracas.

Las entradas para esta noche histórica ya están disponibles a través de la plataforma TicketShopve.com y la taquilla física ubicada en el VIP Padel Club CCCT.

Los amantes del género dominicano podrán elegir entre siete áreas exclusivas diseñadas para vivir la experiencia, según su preferencia.

Precios de entradas para "La Gran Rumba del Merengue 4"

Los precios de las entradas oscilan entre los $70 y los $290 (o su equivalente en Bs), en las zonas VIP 1, VIP 2, standing, inferior, naranja, inferior morada, inferior amarilla y superior.

Bajo el concepto de "Omar Enrique y sus amigos", esta cuarta edición del conocido entre los melómanos como “El merengazo” promete otra poderosa y entusiasta velada en el recinto de la Rinconada.

Line up del gran evento

El cartel reúne a una constelación de estrellas internacionales que han marcado la historia del género: Ilegales, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Kinito Méndez, Fernando Villalona y Bonny Cepeda. Junto a ellos, el embajador del merengue, Omar Enrique, ejercerá, una vez más, de anfitrión en un escenario que vibrará con la energía de Omar Acedo y el poder femenino de Diveana y Las Chicas del Can.

La representación local completa una nómina de lujo con Roberto Antonio, Mery tu Loba, Danny Marín y el recuerdo del legado de Rubby Pérez con sus hijos, Zulinka y Miguel. Este despliegue de talento garantiza un repertorio cargado de todos esos éxitos que han hecho bailar a generaciones enteras, respaldado por una excelente producción de estándares internacionales.

Más detalles

Fiel al estilo que ha convertido este evento en una leyenda del merengue, la jornada no dará tregua. Omar Enrique, creador del atractivo evento musical, confirmó que el espectáculo mantendrá su carácter de intensidad musical.

“Será un concierto maratónico que arrancará a las 8:00 de la noche y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana, como ya es una tradición”, destacó el artista que lidera la constelación de estrellas nacionales e internacionales.

De esta manera, se confirmó que esta edición conservará su esencia de festival maratónico para poner a todos los amantes del merengue. Serán 12 horas de música continuas en las que los fanáticos podrán gozar de una rumba única en el mundo que en sus ediciones anteriores hicieron historia.

Logística y seguridad garantizada

Para esta edición, la organización vuelve a priorizar la experiencia del espectador. El Poliedro de Caracas ofrece las condiciones ideales para un evento de esta magnitud: un recinto cerrado con aire acondicionado que protege al público de cualquier eventualidad climática.

"Trabajamos para garantizar una excelente organización y logística. Queremos que la gente se sienta cómoda y para eso contarán con una gran cantidad de sitios para comer y comprar sus bebidas", destacó Omar Enrique.

El también empresario también subrayó que, como es tradición en sus galas, el concierto dispondrá de un riguroso despliegue de seguridad y personal de protocolo para asegurar la majestuosidad de la cita.

Finalmente, invitó a los melómanos a no perderse la oportunidad de asegurar su lugar en el reencuentro de los grandes del merengue. "¡Será la rumba del año!", puntualizó.

NOTA DE PRENSA