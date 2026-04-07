MLB: José Altuve perfilado a Cooperstown tras superar a dos leyendas

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José Altuve selló un nuevo capítulo en la historia de su fascinante carrera en las Grandes Ligas, tras aterrizar a los 2,400 hits de por vida. Aunque no pudo evitar el revés de Houston Astros ante Colorado Rockies, el segunda base vivió una de sus mejores presentaciones en la naciente temporada tras ligar de 5-3, con dos anotadas y una remolcada.

En su primera aparición al plato del compromiso, 'Astroboy' sentenció su primera gran marca de la noche luego de alcanzar la mencionado cifra con potente doblete en el primer episodio. Asimismo, sonó su segundo tubey en el partido en el sexto y un sencillo en el séptimo para culminar su brillante desempeño contra los rocosos para escalar entre los históricos con más indiscutibles en Las Mayores.

En la historia de Houston, Altuve alcanzó 218 juegos de tres hits, ubicándose solo por detrás de Craig Biggio (225), quien es el Salón de la Fama en la historia de los siderales. Entre los venezolanos, se mantiene en el segundo lugar, únicamente superado por Miguel Cabrera (252), que finalizó su trayectoria como el único venezolano con más de 3,000 imparables en MLB.

José Altuve entre inmortales en MLB

Además, en el contexto de las Grandes Ligas, llegó a 218 juegos de este tipo, igualando a figuras como Bill Terry y Bill Buckner, consolidando aún más su legado como uno de los bateadores más consistentes de su generación. Con los tres batazos frente a la franquicia de la Liga Nacional, Altuve se encuentra en la posición 55 de todos los tiempos.

Por otro lado, el camarero experimentado está encaminado a convertirse no solo en el segundo pelotero de Venezuela con 3,000 o más hits en la Gran Carpa, sino que también cuenta con grandes oportunidades de ser el segundo Astro en superar esa cifra, tras lo conseguido por Biggio, que cerró su carrera con los siderales con un total de 3,060 conexiones.