MLB: Dodgers imponen récord de carreras que no se veía en más 100 años

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Los Angeles Dodgers han seguido al pie de la letra el libreto en la presente temporada de las Grandes Ligas, donde es catalogado como el equipo a vencer, donde han ganado ocho de los primeros 10 compromisos. n esta oportunidad, la tropa de Dave Roberts se dio un festín de batazos tras vencer por paliza 14x2 a Toronto Blue Jays, protagonizando el primer duelo entre los últimos finalistas de la Serie Mundial.

Con 14 anotaciones frente a los canadienses, los angelinos han comenzado la temporada con una impresionante explosión ofensiva, anotando un total de 45 carreras en sus primeros cuatro partidos como visitantes. Este rendimiento destaca el gran momento del equipo al bate, mostrando una alineación poderosa y consistente que ha sabido aprovechar cada oportunidad para producir carreras fuera de casa.

Esta cifra no solo es notable en el contexto actual, sino también a nivel histórico dentro de MLB. Desde 1900, ningún equipo había logrado tantas carreras en sus primeros cuatro juegos como visitante, con la única excepción de los Philadelphia Phillies y los Cincinnati Reds, quienes alcanzaron 49 carreras en ese mismo tramo. Esto coloca a los Dodgers en una posición destacada, reafirmando su potencial ofensivo en el inicio de la temporada.

Poderío absoluto de los Dodgers en MLB 2026

Aunque perdieron recientemente a Mookie Betts por lesión, los vigentes monarcas de Las Mayores se mantiene como el equipo más poderoso en la actual entrega. En el duelo contra lo Azulejos, Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Teoscar Hernández se fueron para la calle con cuadrangular, sin embargo, el más referente en el encuentro fue Dalton Rushing, quien desapareció dos pelotas, empujó dos y anotó tres veces.

Todo ha rozado con la perfección para los Dodgers en este inicio de campaña, marcando más de ocho rayitas en cinco de los 10 desafíos, mientras que, cuando no lo hacen el pitcheo ha sobresalido para asegurar victorias con pocas carreras anotadas.