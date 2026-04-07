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El cantante venezolano Oscar D'León llevó la salsa al concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami, en su gira “Lo que el Seco no dijo”. Durante la tercera fecha del guatemalteco en la ciudad tuvo como invitado a su segundo criollo al show, la primera fue Elena Rose.

“El Sonero del Mundo” fue presentado por el cantautor como uno de los mejores salseros del mundo, respaldado por décadas de trayectoria en el género. A sus 82 años de edad, se mantiene vigente sobre el escenario; su retiro parece lejano.

“Es un referente de la industria. Para mí, uno de los tipos más importante en el universo de la salsa”, comentó el cantante de “Señoras de las cuatro décadas”.

Oscar D'León y su “Llorarás”

Con músicos en vivo, Oscar D'León dominó el escenario con su memorable tema “Llorarás”, que puso a bailar todo el público de Arjona. El venezolano ofreció una puesta en escena digna de un artista de su talla.

A pesar de interpretar una sola canción, fue suficiente para elevar la energía del Kaseya Center y brindar a los asistentes unos minutos de salsa en un concierto dominado por baladas.

Las primeras dos noches con Elena Rose

Los artistas venezolanos han sido los invitados de Ricardo Arjona en su tres primeras veladas. Durante las dos jornadas del 02 y 03 de abril, Elena Rose irrumpió en la tarima para cantar junto a la estrella centroamericana.

Juntos interpretaron el icónico tema “Fuiste Tú”, provocando una reacción inmediata del público que coreó cada palabra. Además, en su segunda visita, la venezolana le obsequió una caja de Pirulín para deleitar a su paladar.