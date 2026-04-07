Roma vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

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El duelo correspondiente a la fecha 32 de la Serie A se jugará el próximo viernes 10 de abril a las 14:45 horas.

Así llegan Roma y Pisa

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma no quiere lamentar otra caída: 2 a 5 finalizó su partido frente a Inter. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de caer en su estadio ante Torino por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 12 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el sexto puesto con 54 puntos (17 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 12 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 72 31 23 3 5 45 2 Napoli 65 31 20 5 6 17 3 Milan 63 31 18 9 4 23 6 Roma 54 31 17 3 11 14 20 Pisa 18 31 2 12 17 -32

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Atalanta: 18 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Bologna: 25 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Genoa: 19 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Parma: 25 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Pisa, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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