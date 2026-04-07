Pofi: La hija de un triunfador del Simón Bolívar que impresiona en sus aprontes previos

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El hipódromo La Rinconada se viste de gala este segundo domingo de abril. La decimosexta reunión del año despliega un programa ambicioso de trece competencias que mantiene en vilo a la afición hípica venezolana.

La jornada destaca por la ejecución de cuatro pruebas de orden selectivo, eventos que sirven como termómetro para medir las fuerzas de los ejemplares maduros y, simultáneamente, para evaluar a los potros y potrancas que aspiran a la gloria en la Triple Corona, cuyo inicio está pautado para el próximo mes de junio.

Un incentivo extraordinario en las no válidas: R16

Más allá de las pruebas selectivas, el interés del público se concentra en la segunda carrera del orden. Se trata de un evento especial destinado a yeguas de tres años, tanto nacionales como importadas, debutantes o no ganadoras. El trayecto de 1.300 metros no es el único atractivo; la competencia otorga una premiación adicional especial de $33.880 a repartir, cifra que garantiza un espectáculo de alto nivel competitivo desde el primer salto.

El esperado debut de Pofi: La Rinconada

Bajo los colores del Stud "Excelso", la potranca Pofi acapara las miradas en esta segunda competencia. La nieta de Bay Village hará su estreno oficial en pruebas públicas desde el puesto de pista número dos. La responsabilidad de guiarla recae sobre el jinete Yoalbert Daniel Coa, quien buscará capitalizar el potencial de esta corredora nacida y criada en el Haras Luisiana.

El análisis de su pedigrí revela una genética de campeones:

Padre: Es hija de Dreaming Of Gold, recordado pistero que conquistó el Gran Premio Clásico Simón Bolívar en 2014 y finalizó su campaña con un sólido récord de siete victorias en diecisiete presentaciones.

Madre: La Gran Dama, descendiente de Negrito Fullero y Alessandria, aporta una línea de resistencia y velocidad que genera altas expectativas en el entorno del entrenamiento.

Condiciones y preparación

Los informes que llegan desde la pista son sumamente favorables. Pofi exhibe una condición física óptima tras completar un ciclo de entrenamientos riguroso. Para su compromiso de este domingo, el equipo técnico optó por una configuración sencilla de implementos: la yegua saltará a la arena solo con martingala y lengua amarrada. La combinación de su linaje real y sus destacados ejercicios matutinos la posiciona como una de las figuras centrales de la tarde dominical.

Ejercicios: La Rinconada Potra 1.300 metros

Mar 20 M. Romero Q E/S 13,1 25,1 37,2 50 (800) 64 2P 78,2/94// movida y respondió con potra con remate de 12,3.

Mar 27 C. Umbria E/S 12,3 24,4 36,3 48,4 (800) 2 cuerpos con remate de 12,1.

Abr 03 H. Medina E/S 14,3 27,1 41 53,2 65,4 (1000) 79 2p 93,3/110,1// cómodo y sin hacerle nada con remate de 12,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.