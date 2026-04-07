Rubby Pérez a casi un año de su muerte: la herencia que dejó y el legado musical

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Mañana miércoles 8 de abril se cumple un año de la trágica muerte del cantante y compositor dominicano, Rubby Pérez. Una figura emblemática en el merengue, con temas que están en el corazón de sus fanáticos como “Enamorado de ella”, “Volveré”, “Buscando tus besos”, entre otras.

Dura partida de Rubby Pérez

Fue a las primeras horas de aquel 8 de abril del 2025, que el mundo despertó con la devastadora noticia de un derrumbe del techo de la discoteca Jet Set de la ciudad de Santo Domingo, acabando con la vida del artista conocido como “La voz más alta del merengue”, y de otras 236 personas.

Una devastadora situación que dejó al público con gran tristeza por Pérez, quien fue un artista muy amado y respetado en Venezuela, donde vivió momentos increíbles en “Súper Sábado Sensacional” y conciertos en el Poliedro de Caracas.

Hoy es su hija Zulinka Pérez, la encargada de seguir su legado y cantando los temas más grandes de su extensa carrera. Un honor para ella de mantener los temas de su progenitor activa y cerca de sus fanáticos.

En su natal República Dominicana los homenajes no se han hecho esperar, siendo el último en Premios Soberanos 2026, que llevó por nombre “In Memoriam” y que hizo despertar las emociones de los presentes en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La enorme pantalla del recinto se iluminó con una imagen de Pérez cantando, bajo la voz potente de Martha Heredia.

Fortuna de Rubby para su familia

Se ha conocido que el intérprete de grandes éxitos dejó activos de 313 millones de pesos dominicanos, que posiblemente serán repartidos en sus siete hijos biológicos.

Medios dominicanos afirman que el artista forjó un imperio muy grande con su talento dentro y fuera de RD, destacando fundaciones, sociedades, participaciones corporativas y empresas.

“En mis 30 años de práctica, no había visto algo igual. Cuando llegué al quinto punto, se hizo un silencio absoluto en la sala. Luego alguien preguntó: ‘¿Perdón, qué?’”, indicó un notoria hace meses.