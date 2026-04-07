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Entrenadora ganadora del Belmont Stakes (G1) apela sanción por uso de lidocaína sobre sus presentados

Ejemplar castigado pierde premio y posición ganadora

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Darwin Dumont
Martes, 07 de abril de 2026 a las 02:19 pm
Entrenadora ganadora del Belmont Stakes (G1) apela sanción por uso de lidocaína sobre sus presentados
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Se pudo conocer que la entrenadora Jena Antonucci, de 50 años de edad, quien es conocida por ser la primera mujer en entrenar a un ganador de una carrera de la Triple Corona estadounidense, al haber preparado a Arcangelo para la victoria en el Belmont Stakes de 2023, con la monta del jinete venezolano Javier Casttellano, apeló a una sanción impuesta por el uso de lidocaína.

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Antonucci apela a suspensión

Trascendió durante la mañana de este martes, que Jena Antonucci ha apelado una suspensión de 15 días y una multa de 1,000 dólares impuestas por la Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos, después que la potra hija de Khozan, Bee a Queen, se le detectó la presencia de un medicamento controlado, “lidocaína”, tras ganar una carrera en Gulfstream Park, el 14 de junio de 2025.

Se ha concedido una suspensión, según informó un portavoz de HIWU, y su apelación será finalmente presentada ante un juez administrativo de la Comisión Federal de Comercio.

Antonucci fue penalizado con dos puntos más según las reglas de HIWU, y Bee a Queen fue descalificada, perdiendo así 33 000 dólares en ganancias para Mark Cherry, su propietario en ese momento. Bee a Queen ahora compite para otros propietarios: Pan Am Racing y el entrenador Brent Davidson.

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