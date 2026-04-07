Kentucky Derby: Dos de las probables montas de Irad Ortiz Jr. llegan a Churchill Downs

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Al momento de escribir esta nota, faltan 25 días para la celebración del Kentucky Derby (G1). Este sábado se correrá la última prueba que ofrece puntos, el Lexington Stakes (G3) de $400,000, cuyo resultado no afecta en absoluto a los 17 potros que tienen su cupo garantizado, pues los otros tres son ejemplares extranjeros.

Los entrenadores que tienen ejemplares con la posibilidad de correr la prueba más importante de América que reparte $5 millones en premios, hacen sus respectivos ajustes y trasladan a los purasangres al icónico hipódromo de Churchill Downs, para comenzar los entrenamientos programados.

Brad Cox y sus dos grandes cartas para la carrera de las rosas

El reconocido preparador Brad Cox, líder actual de la estadística por dinero ganado en Norteamérica con más de $8.5 millones, envió este lunes 6 de abril a dos de sus mejores potros que, están dentro de las opciones de monta del campeón puertorriqueño Irad Ortiz Jr..

Commandment, ganador del Florida Derby (G1) y Further Ado, que aplastó a sus enemigos en el Toyota Blue Grass (G1) del pasado sábado, ya están en Churchill Downs. La noticia cobra mucho interés, pues ambos ejemplares esperan por la decisión del jinete que ha ganado cinco veces el Eclipse Award y lucen entre las opciones más fuertes.

Con una campaña de 5-4, Commandment encabeza la tabla de puntuación con 150 unidades. Ha ganado tres Stakes en fila: Mucho Macho Man, Fountain of Youth (G2) y Florida Derby (G1), todos ellos en Gulfstream Park. Por el lado de Further Ado, lleva campaña de 6-3 y dentro de sus éxitos están el Kentucky Jockey Club Stakes (G2) a los dos años en Churchill Downs y de más reciente recuerdo, el mencionado Toyota Blue Grass (G1). Colecciona 135 puntos en la clasificación.

Ellos hacen compañía a los otros contendientes que pueden estar presentes en los famosos “dos minutos más emocionantes del deporte”. En los próximos días, se conocerá cuál será el jinete de ambos, pues Flavien Prat llevó al éxito de manera dramática a Commandment en el Florida Derby (G1), pero en sus carreras anteriores fue monta de Irad Ortiz Jr.