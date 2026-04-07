Tokischa habla de Dios, tras polémica por posar con poca ropa en una iglesia

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La rapera y vedette dominicana Tokischa, es foco de comentarios en las redes sociales por posar con poca ropa en la iglesia de San Sebastián, en España.

Polémica imagen

La intérprete de “Delincuente” posteó en su perfil de Instagram una serie de imágenes posando bastante sensual en el templo, lo que despertó muchos señalamientos de internautas tildándola de “vulgar” y “Falta de respeto”.

En la imagen que ha causado revuelo, aparece la morena de 30 años posando de espalda con una pequeña panti blanca y la imagen de Jesucristo de fondo.

Tokischa optó por cubrir su pecho con sus manos y cara muy seria.

La artista destacó que las fotografías es parte de un trabajo de cortometraje que se encuentra realizando de su tema “NO MARGINE”, dirigido por Karim Coppola.

Tokischa habla de Dios

La publicación fue acompañada por un texto extenso y directo de la intérprete hablando de su relación con Dios, asegurando que la quiere y acepta tal y como ella es.

“Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mí misma, es amor puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza”, escribió.

El texto deja claro que la dominicana tiene una opinión muy firme de la fe y de los centros religiosos.

Hasta el momento el carrusel cuenta con 257 mil me gusta y múltiples comentarios.