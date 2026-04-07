Miss Venezuela comienza el proceso de postulaciones 2026: Conoce detalles

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La organización Miss Venezuela dirigida por Nina Sicilia y Harry Levy, ha comenzado el proceso de postulación para la temporada de la belleza 2026.

Proceso Miss Venezuela 2026

A través de las redes sociales, el certamen más importante del país dejó colgado el link oficial, para que mujeres puedan inscribirse y vivir la magia de “En una noche tan linda”.

Para el "casting virtual” o “postulación en línea” de Miss Venezuela 2026, exigen requisitos básicos como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado de nacimiento, cédula y correo electrónico.

Además, de una serie de preguntas, entre la que destacan: No poseo antecedentes penales ni estoy sometida a procedimiento penal alguno y tampoco he sido condenada mediante sentencia dictada por un tribunal de competencia en lo criminal.

Todas las postulaciones serán revisadas por Nina y Harry, para así pasar a la etapa de Evaluación Presencial Integral (EPI), en Caracas, la cual aún no se conoce la fecha.

“Buscamos mujeres que encarnen la inclusión, el respeto, la ética y la excelencia; pilares que nos definen como organización. Jóvenes mayores de 18 años, residentes en Venezuela o en el extranjero, listas para brillar”, escribieron.

Reinas del 2025

El certamen no solo tiene la responsabilidad de escoger a las máximas soberanas de la belleza nacional este año, sino también preparar a las reinas que próximamente viajarán a los certámenes de Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranacional.

Clara Vegas, Mística Núñez, Valeria Di Martino y Silvia Maestre, se encuentran preparándose con rigor para las competencias internacionales en Puerto Rico, Vietnam, Japón y Polonia, respectivamente.