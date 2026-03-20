¿Sale Nina Sicilia de la organización Miss Venezuela? Esto se conoce

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Desde hace meses corre en las redes sociales una supuesta salida de Nina Sicilia de la organización Miss Venezuela. La Miss Internacional 1985 ocupa el cargo de Gerente General, presentando polémicas con diversas reinas como Thalía Olvino, Sthefany Gutiérrez y Stephany Abasaly.

Polémica de la Miss Internacional

Diversas páginas en Instagram han revelado que la modelo y conductora fue retirada de su cargo como gerente del certamen más importante del país, para instalarse en otro departamento de Venevisión, con un nuevo cargo.

Recordemos que Sicilia en los últimos meses había estado siendo foco de fuertes comentarios en las redes sociales, luego de que la Miss Venezuela Universo 2024, Stephany Abasali, contó haber tenido una mala relación con la directora, al punto de no apoyarla para el concurso universal en Tailandia.

Abasali reveló fuertes palabras en diversas entrevistas, una de ellas con el presentador Rodner Figueroa que dejó al público boquiabierto.

Salen en defensa de Nina

El columnista de farándula y presentador, Diego Kapeky, habló en el programa “Zona I”, que los rumores del cambio de la Miss Monagas y Miss Elegancia 1985 son totalmente falsos, y que ella sigue llevando las directrices del certamen nacional.

“Ese cargo lo quiere mucha gente, en especial Harry Levy. Cada rato la están sacando, pero es totalmente falso, me lo contaron personas de la quinta morada del Miss Venezuela. Nina sigue clavada en su puesto”, expresó Diego.

En este sentido, aseveró que Sicilia ordenó que la Miss Venezuela Clara Vegas se incorpore la próxima semana al programa “Portadas al Día”, para que agarre más fuerza y seguridad al hablar.