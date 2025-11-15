El error de Nina Sicilia con Miguel Ángel Landa

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 12 de noviembre se llevó a cabo en Venevisión la elección de Miss Venezuela Mundo 2025, donde fue homenajeada Nina Sicilia por sus cuarenta años como la primera Miss Internacional del país.

Un momento de mucha emoción para la ejecutiva, quien hoy es presidenta de la organización Miss Venezuela junto a Harry Levy.

Fuerte error

En el discurso de agradecimiento Nina recordó su época de Miss Venezuela 1985, cuando en la presentación a la prensa el actor y conductor Miguel Ángel Landa le realizó la pregunta.

Sin embargo, la belleza por error mencionó que el artista había fallecido, algo sin sentido ya que el hombre se encuentra vivito y coleando.

“La pregunta en la presentación a la prensa me la hizo Miguel Ángel en paz descanse”, dijo la también modelo.

Las palabras de Sicilia que fue Miss Monagas, Miss Elegancia y Miss Venezuela Internacional 1985, generaron un poco de controversia en las plataformas 2.0.

Mas agradecimientos

La preparadora que lleva años laborando en Venevisión, en su discurso extendió palabras de cariño y respeto para el Zar de la Belleza, Osmel Sousa, por haberla recibido en la quinta Miss Venezuela en aquellos años.

Además, agradeció a Dios por una familia estable, tener salud, trabajo y en especial aún tener viva a su madre.