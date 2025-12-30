Lens enfrenta a Toulouse para seguir en la punta

Toulouse recibirá a Lens, en el marco de la fecha 17 de la Ligue 1, el próximo viernes 2 de enero a partir de las 15:45 horas, en el Stadium de Toulouse.
Así llegan Toulouse y Lens
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse viene de vencer a Paris FC con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 7.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens viene de derrotar a Nice con un marcador 2 a 0. La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 4 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 11 goles y ha recibido 3 en su portería.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el octavo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (12 PG - 1 PE - 3 PP).
Mathieu Vernice será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|37
|16
|12
|1
|3
|15
|2
|PSG
|36
|16
|11
|3
|2
|21
|3
|Olympique de Marsella
|32
|16
|10
|2
|4
|21
|4
|Lille
|32
|16
|10
|2
|4
|13
|8
|Toulouse
|23
|16
|6
|5
|5
|5
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Lens, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas