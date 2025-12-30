Francia - Ligue 1 2025-2026

Lens enfrenta a Toulouse para seguir en la punta

La previa del choque de Toulouse ante Lens, a disputarse en el Stadium de Toulouse el viernes 2 de enero desde las 15:45 horas. El árbitro será Mathieu Vernice.

Por

MeridianoBet
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 10:11 am
Lens enfrenta a Toulouse para seguir en la punta
Suscríbete a nuestros canales

Toulouse recibirá a Lens, en el marco de la fecha 17 de la Ligue 1, el próximo viernes 2 de enero a partir de las 15:45 horas, en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y Lens

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de vencer a Paris FC con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de derrotar a Nice con un marcador 2 a 0. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 4 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 11 goles y ha recibido 3 en su portería.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (12 PG - 1 PE - 3 PP).

Mathieu Vernice será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 37 16 12 1 3 15
2
PSG 36 16 11 3 2 21
3
Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21
4
Lille 32 16 10 2 4 13
8
Toulouse 23 16 6 5 5 5
DataFactory

 

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Lens, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
      Martes 30 de Diciembre de 2025
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)