La sangre del semental siete veces campeón en Estados Unidos estará en la reunión 16 de La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada se viste de gala este domingo 12 de abril con una programación de 13 carreras en el marco de la fecha 16 del primer meeting donde se van a disputar cuatro clásicos de grado y el juego del 5y6 nacional como es tradición a partir de la octava competencia dominical en esta oportunidad.

La Rinconada: La sangre de Into Mischief se hará presente en el clásico Manuel Fonseca Arroyal GIII

La primera de las selectivas de la programación dominical se correrá en la tercera carrera de la jornada, donde se disputará la XVIII edición del Clásico Manuel Fonseca Arroyal GIII para potras nacionales o importadas de tres años donde han sido inscritas siete hembras a recorrer una distancia de 1.600 metros por un premio adicional especial de $130.000 a repartir.

Dicha competencia cuenta con una potra de tres años que va a debutar en nuestro país luego de haber participado en tres oportunidades en dos óvalos de Estados Unidos, y hablamos de la tresañera Grand Gala, la cual es presentada por el entrenador Ramón García Mosquera y le da la monta al jockey profesional con experiencia internacional Daniel Coa para el Stud Lema.

Gran Gala es nacida el 13 de abril de 2023 en el Repole Stable Inc, es un producto del semental norteamericano Practical Joke en la matrona On the Good List por Speightstown, la cual no pudo ganar en tres ocasiones en Estados Unidos y fue comprada para traerla al país por $16.000, según información del portal hípico, equibase.com.

El abuelo paterno de Grand Gala es nada más y nada menos que el semental siete veces campeón vigente en Estados Unidos, Into Mischief, y actual líder de la temporada 2026, el cual ya ha generado poco más de $8 millones de dólares con sus productos en la actual campaña.

Por su parte, su abuelo materno, fue un purasangre ganador de diez pruebas en 16 presentaciones y e cual fue retirado después de ganar la Breeders’ Cup Sprint G1 del 2004 en Lone Star. Su padre Practical Joke ya tiene dos productos en el país y una de ellas es la ganadora Brookline, la cual también será parte de la misma prueba y del macho Practical Vale.

Su trabajo en la pista más reciente fue el viernes 3 de abril con parciales de 6301 en los 1000 metros, y 102’3 en la milla / 119 de 2V, fenómena, en silla, informó la División de toma tiempos del INH