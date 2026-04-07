MLB: Luis Arráez confirma su buen inicio con otra jornada multihits

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el inicio colectivo de San Francisco no ha sido tal vez el esperado, no se puede negar que Luis Arráez ha comenzado la campaña dando muestras de su talento en la caja de bateo. El oriundo de San Felipe ha podido hacer gala poco a poco de su habilidad para hacer contacto, lo que le permite acumular una buena cantidad de imparables.

La "Regadera" tiene 13 inatrapables en 44 turnos al bate en lo que va de zafra, para tener un promedio aceptable de .295 y ser el quinto jugador con más hits conectados en la Liga Nacional. Además, el criollo tuvo una buena actuación este lunes 6 de abril, para reafirmar que ha tenido un arranque positivo.

Luis Arráez sigue en buena racha

En el duelo entre Gigantes de San Francisco y Phillies de Filadelfia, Luis Arráez volvió a responder con el madero, esta vez como segundo bate en el lineup de los suyos. El venezolano abrió el compromiso con un sencillo hacia el jardín derecho en el primer episodio.

Su segundo turno también fue exitoso, con otro sencillo, esta vez hacia el jardín central. En su tercer turno al bate, en el cuarto inning, el infielder criollo bateó un fly de sacrificio hacia el right field, para anotarse además una carrera impulsada, su cuarta de la temporada.

Con su jornada multihits, Luis Arráez lidera ahora a los Gigantes en hits, average y en bases robadas, además de ser segundo lugar en carreras impulsadas y en OBP. A pesar del mal inicio colectivo, el venezolano no ha dejado de responder.