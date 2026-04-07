MLB: José Soriano y un inicio histórico que ilusiona a Angels

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José Soriano es uno de los lanzadores dominicanos más prometedores de Grandes Ligas. El as de rotación de Angels de Los Ángeles se ha comportado como un autentico dictador en el montículo. Está intratable con un equipo que aspira a disputar la postemporada en 2026.

Soriano en la victoria de Angels 6-2 contra Bravos registró: 8.0 entradas, 3 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 10 ponches, 0.45 ERA. Con esos números está completando un arranque invicto que lo consolida en la rotación de Los Ángeles, como el lanzador más prometedor en años.

El desempeño de José en sus primeras tres aperturas de 2026 ha dejado sin palabras a la MLB. Solo ha registrado una carrera limpia en 20 entradas, pese a enfrentar las ofensivas de: Astros de Houston, Cachorros de Chicago y Bravos de Atlanta. El dominicano está intratable.

José Soriano: La clave de su gran inicio en 2026

José Soriano ha tenido un comienzo de temporada superlativo con Angels de Los Ángeles en 2026. El pelotero dominicano de 27 años, ha combinado su velocidad y un comando de pitcheos donde explota la zona de strike. Los bateadores simplemente no han logrado descifrarlo.

Soriano registra una efectividad de 0.45 en este inicio de campaña, esto en gran medida se debe a: perfeccionar su mecánica de lanzamiento para mantener a los bateadores rivales fuera de balance. Los resultados han sido perfectos para convertirse en el mejor pitcher del 2026.

Otro de los puntos importantes ha sido generar fallos en el swing, incluso contra bateadores élite en Grandes Ligas. Este nivel de dominio sitúa al lanzador en una conversación entre pitchers élite de Liga Americana, ya superó su prueba más fuerte con la ofensiva de Atlanta.

Números de José Soriano con Angels de Los Ángeles en 2026

José Soriano está demostrando que es un lanzador élite en Las Mayores. Es una de las grandes esperanzas de Angels de Los Ángeles para volver a la postemporada y su desempeño está ayudando al equipo a lograr los resultados esperados.

Números de Soriano en 2026:

- 3 juegos, 3 aperturas, 3-0, 0.45 ERA, 20.0 entradas, 7 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 6 boletos, 21 ponches, 0.65 WHIP