El mejor ejemplar maduro del 2025 en La Rinconada reaparece luego de 119 días

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La reunión hípica número 16 del primer meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada será este domingo 12 de abril a partir de la 1 de la tarde con una programación de 13 carreras done se disputarán cuatro clásicos de grado, dos para tresañeros y dos para purasangres maduros.

La Rinconada Special Element reaparece después de 119 días sin competir

Una de las pruebas clásicas de la jornada dominical se va a realizar en la séptima carrera no válida donde ha sido reservada la edición 2026 del Clásico Federico Carmona Perera GII para ejemplares nacionales o importados de cuatro y más años en un recorrido de 1.400 metros con un premio adicional especial de $162.500 a repartir.

La selectiva al turfman criollo que llega a su 15 edición tiene una nómina de siete ejemplares a competir donde llama la atención de la participación del cincoañero y campeón maduro del 2025, Special Element con la presentación de su entrenador Carlos Luis Uzcátegui y su jinete habitual, Jhonathan Aray.

Special Element vuelve a las pistas luego de un merecido descanso de 119 días sin participar en pruebas oficiales tras haber finalizado el 2025 con una victoria en la primera edición del Clásico Internacional Junior Alvarado GI el pasado 14 de diciembre con la monta de astro internacional Ricardo Santana Jr.

El hijo del semental Cooper Bullet en la matrona IT’s High Time por Gone Astray nacido en el English Range Farm el 14 de marzo del 2021 tuvo una temporada de siete victorias en ocho presentaciones, su trabajo más reciente en la pista hasta los momentos fue el pasado 4 de abril del año en curso con Franklin Puello en pelo donde recorrió 800 metros en 56,2 con remate de 12,4 , cómodo, sin hacerle nada, informó la División de toma tiempos del INH en sus informes publicados en la cuenta oficial de la institución en diferentes redes sociales.