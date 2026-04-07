LaLiga 'desea' que el Real Madrid clasifique a las semifinales de la Champions

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Los cuartos de final de la Champions League han planteado un escenario de intereses cruzados en el fútbol español.

Mientras el enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético de Madrid garantiza por decreto que habrá un representante de LaLiga en semifinales, las miradas de la patronal y de varios clubes de la zona media-alta están puestas en el otro lado del cuadro (Real Madrid vs Bayern de Múnich).

España vs Alemania

Con el nuevo formato de la Champions, las dos ligas con mejor rendimiento colectivo en la temporada (medido por el coeficiente de la temporada actual) obtienen una plaza extra para la siguiente edición.

A día de hoy, la situación es de máxima tensión. Inglaterra lidera cómodamente el ranking con un promedio de 24.791; mientras que España ocupa la segunda posición con 20.281 y Alemania aparece en el tercer puesto con 19.428.

Si el Real Madrid logra eliminar al Bayern, no solo sumaría puntos directos para España, sino que restaría la posibilidad de que Alemania siga sumando con su equipo más fuerte. Una clasificación merengue dejaría el quinto billete a la Champions prácticamente blindado para el torneo español.

¿Quiénes se benefician con el pase del Madrid?

Actualmente, la clasificación de LaLiga muestra una brecha considerable entre los cuatro primeros y el resto, lo que convierte esa quinta plaza en el "Santo Grial" de la temporada.

Los equipos que hoy celebran cada gol del Madrid en Europa son: Real Betis (quinto lugar), Celta de Vigo (sexto lugar), Real Sociedad (séptimo lugar) y Getafe (octavo lugar).

El partido de ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Allianz Arena definirán si el quinto puesto de la liga española viaja a la máxima competición continental o si se tiene que conformar con la Europa League.