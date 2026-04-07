Hansi Flick explica el enfado de Lamine Yamal ante Atlético de Madrid

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La rueda de prensa de Hansi Flick previa a la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid sirvió para explicar la situación que vive Lamine Yamal.

A pesar de la magnitud del choque ante los colchoneros, gran parte de las preguntas se centraron en los recientes gestos de frustración del joven extremo al ser sustituido. El técnico alemán, lejos de alimentar la polémica, ejerció de mentor y escudo para su estrella emergente.

El internacional español ha mostrado su descontento al salir del campo en los últimos encuentros y Flick aclaró que ese "enfado" no es contra el cuerpo técnico, sino producto de su autoexigencia.

"Tiene 18 años y para mí es un jugador increíble. A veces, en la repetición del partido, ves que lo que hace es increíble, pero solo tiene 18 años y a veces igual se enfada si le cambio o si ha fallado tras regatear a cuatro o cinco jugadores", analizó.

Mensaje de calma

Consciente de la lupa bajo la cual vive Yamal, Hansi Flick pidió paciencia tanto a la prensa como a la afición. El técnico destacó que el club está enfocado en que el jugador crezca en un entorno controlado y saludable.

"Le he dicho que puede cometer errores, que yo le protegeré. Va por muy buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. Será uno de los mejores, o el mejor, jugador en el futuro", afirmó.

Respecto al partido contra el equipo del "Cholo" Simeone, Flick recalcó que el foco debe estar en el juego colectivo, aunque reconoció que figuras como Lamine son las que deciden eliminatorias.

"Ya sé que todo el mundo tiene la mirada puesta en él porque es fantástico, pero no todo lo que hace tiene que generar ruido", concluyó el estratega.