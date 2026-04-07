La "Ley Wenger" hace su estreno en el fútbol canadiense

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El fútbol profesional ha dado un paso histórico hacia una de las transformaciones más radicales de su reglamento.

Desde el pasado 4 de abril de 2026, la Canadian Premier League (CPL) se ha convertido en el laboratorio oficial de la FIFA para probar la denominada "Ley Wenger", una propuesta que busca devolverle la ventaja al delantero y terminar con los goles anulados por milímetros.

La imagen que ha dado la vuelta al mundo muestra a un equipo con indumentaria naranja donde, bajo la óptica tradicional, todos sus atacantes estarían en posición prohibida. Sin embargo, con esta nueva interpretación, la jugada es totalmente legal.

¿En qué consiste el cambio?

La propuesta de Arsène Wenger (Director de Desarrollo de la FIFA) invierte la lógica actual para simplificar la decisión arbitral y fomentar el espectáculo.

Con el reglamento actual, si cualquier del cuerpo del atacante (con la que pueda marcar) está por delante del penúltimo defensor, es fuera de juego.

Sin embargo, con la nueva "ley" si el atacante mantiene cualquier parte del cuerpo en línea con el defensa, aunque el resto de su cuerpo esté adelantado, la jugada es válida. Para que se señale la infracción, el delantero debe estar completamente por delante del oponente.

¿Qué sigue ahora?

La FIFA y la IFAB eligieron la liga canadiense por su disposición a implementar tecnologías y cambios experimentales.

Además de la Ley Wenger, la CPL ha estrenado una versión simplificada del VAR donde los entrenadores pueden solicitar revisiones limitadas (Football Video Support) y nuevas medidas de tiempo, donde los jugadores sustituidos tienen solo 10 segundos para salir del campo.

Si la prueba en Canadá tiene éxito y el promedio de goles aumenta sin generar caos táctico, la FIFA podría considerar implementar esta regla en las grandes ligas europeas y, eventualmente, en el Mundial.