¿Visto bueno a la 'Ley Wenger? La IFAB tomó una decisión sobre esta norma

La reunión de la International Football Association Board (IFAB) finalmente se dio este martes 20 de enero en Londres y la expectativa saltaba principalmente por un tema: la llamada Ley Wenger.

Una idea que plantea una revolución total de lo que hoy conocemos como la norma del fuera de juego tenía muchos focos sobre sí y expectativa de lo que finalmente iba a terminar por ser debatido.

Pese a toda la expectación, los legisladores encargados de ir al análisis de nuevas normativas no dieron el visto bueno por el momento a una aplicación de la propuesta del extécnico del Arsenal, Arsene Wenger.

En la discusión no entraron a una examinación del cambio en la regla de fuera de juego, que consideraron previamente como 'radical' y que podría ocasionar cambios desastrosos para las defensas. Eso sí, se contemplaron otras ideas también sobre la mesa.

¿Qué otras ideas se discutieron para el fútbol?

Un tema que sí copó gran parte de la discusión habría estado relacionado con el VAR y la polémica sobre que el VAR pueda entrar a revisar los córners.

Uno de los principales defensores de esta corriente es Pierluigi Collina, jefe de los árbitros de FIFA, quien lo considera fundamental y analiza que realmente existe tiempo suficiente para que se le ponga lupa a estas situaciones del juego antes de la reanudación del mismo.

Desde la IFAB, analistas y reguladores han abierto la puerta a este caso, con la propuesta de “permitir a las competiciones la opción de que el VAR revise casos de un córner claramente mal concedido, siempre que esto se haga de inmediato y sin retrasar la reanudación”.

Esto es un claro pulgar hacia arriba a que Collina y FIFA lo apunten para el venidero Mundial, aunque la acotación de IFAB señale que no se sube esto a la mesa para que se detengan los partidos para ver si un córner está bien o mal señalado.