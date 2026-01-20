¿Por qué España lidera el ranking FIFA y Marruecos está en gran momento?

Suscríbete a nuestros canales

Hay nueva actualización del ranking FIFA y el equipo nacional entrenado por Luis de la Fuente se mantiene en la cima de ese recorrido, en la posición de honor y en la que cerró 2025.

'La Roja' mantiene un sólido puntaje de 1877.18 y se debe a que la escuadra española no conoció la derrota, por lo menos, en sus últimos seis compromisos, con un saldo de cinco victorias y un empate, con hasta 21 goles anotados en ese periodo.

Todo lo anterior explica su liderazgo en este listado, que solo es seguido de cerca por Argentina con 1873.33 puntos y quien será su rival en la 'Finalissima' (entre la campeona de Europa y la campeona de Copa América) el próximo 27 de marzo, continúa en segunda posición, con 1873.33 puntos.

Marruecos y su gran momento

Página aparte de lo ocurrido en la final de la Copa África, en la que varios elementos de Marruecos dejaron imágenes absurdas, hay que decir que esta selección está en franco crecimiento.

Lo explica el hecho de haber llegado a la propia final del torneo, en la que no había perdido ni un compromiso antes del duelo decisivo ante Senegal y a la que pudieron vencer en el epilogo de ese compromiso, con el penal fallado de Brahim.

Hoy los marroquíes se encuentran en el top 10 de selecciones, ocupando esa octava casilla con 1736.57, después de escalar hasta tres escaños en ese recorrido.

Lo de Marruecos es tan serio que ya se apunta a una de las selecciones que pueden volver a sorprender en el Mundial 2026, con un antecedente poderoso en la Copa Mundial 2022 en Qatar, que los respalda tras haber llegado a semifinales y ser solo eliminada por Francia.