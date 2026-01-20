"Me duele el alma": El desgarrador mensaje de Brahim tras la final de la Copa África

Suscríbete a nuestros canales

Brahim Díaz, el talentoso delantero del Real Madrid e internacional con Marruecos, atraviesa uno de los momentos más amargos de su carrera profesional. Tras caer en la final de la Copa Africana de Naciones 2026 ante Senegal, el jugador no ocultó la desolación que siente por el desenlace del encuentro, especialmente tras haber errado un penalti decisivo en el tiempo añadido que pudo haber cambiado el destino de los "Leones del Atlas".

El partido, que se mantuvo en una tensión máxima, tuvo su punto de quiebre cuando Brahim decidió ejecutar una pena máxima "a lo Panenka". El fallo impidió que Marruecos sellara la victoria en los 90 minutos reglamentarios, llevando el juego a una prórroga donde finalmente sucumbieron ante la escuadra senegalesa.

Un premio agridulce y el peso de la responsabilidad

A pesar de la derrota, el torneo de Brahim fue estadísticamente sobresaliente. El atacante recibió, visiblemente afectado, la Bota de Oro como el máximo goleador de la competición. Sin embargo, el reconocimiento individual no fue consuelo suficiente ante la pérdida del trofeo continental.

Antes de emprender el viaje de regreso a la capital española para reincorporarse a la disciplina del Real Madrid, Brahim compartió un mensaje cargado de honestidad y dolor en sus redes sociales, acompañado de una imagen en blanco y negro donde se le ve cabizbajo con la medalla de plata.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió el malagueño nacionalizado marroquí.

El compromiso con el pueblo marroquí

En su carta, Brahim no buscó excusas y enfrentó directamente la jugada que marcó la final: "Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida, no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo".

El delantero, que se ha convertido en la piedra angular del proyecto de la selección marroquí, cerró su mensaje con una promesa de futuro, asegurando que su historia con el equipo nacional apenas comienza: "Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo".

Ahora, el cuerpo técnico del Real Madrid tendrá la tarea de recuperar anímicamente a una de sus piezas clave para el tramo final de la temporada, tras un torneo donde Brahim demostró su jerarquía mundial, a pesar del amargo cierre desde los once metros.