Bebo Dumont estrena su EP: “El Que No Llora No Mama”, e inicia su gira junto a Simón Grossman

El cantante, músico y productor, ganador de premios Grammy y Latin GRAMMY, Bebo Dumont, estrena su EP, ‘El Que NO Llora No Mama’, compuesto por siete temas (seis inéditos) donde nos ofrece una muestra de su talento, su lápiz, y su versatilidad musical.

EQNLLNM, es un EP que marca una nueva etapa en la carrera de Bebo, en la cual está apostándole a la honestidad, la intimidad, y a una mayor crudeza en sus letras.

Siempre ha habido una apuesta al arte en sus proyectos, pero con este EP debut, Dumont hace un hincapié en su narrativa como compositor, con siete temas en los que nos da una mirada cercana a sus más íntimos sentimientos, vivencias e inquietudes, para regalarnos una propuesta mucho más transparente que sus pasadas intervenciones.

Más allá del Bebucci que hemos aprendido a querer, con este EP conoceremos mejor a Ernesto. El primer sencillo del EP titulado “Quiero Quererte,” seleccionado por Rolling Stone en Español como uno de los temas que debes escuchar, aborda la importancia de amarnos a nosotros mismos, antes de poder ofrecerle ese amor a alguien más.

El video oficial, dirigido por Edgar Cruz Robles, cuenta con la emotiva participación de Bryan “Brayito” Lebrón, un actor puertorriqueño que personifica a un payaso símbolo de la tragicomedia, la dualidad, la vulnerabilidad e inseguridad del propio Bebo Dumont, en una puesta en escena que simula una sesión de terapia, y sirve como desahogo y a su vez un catalítico emocional.

Recientemente, Bebo actuó como telonero de su amigo y compatriota PJ Sin Suela en las presentaciones en Bogotá y Medellín. Luego, viajó a Las Vegas, donde participó como productor en una serie de sesiones de Fania Records para Remezcla, y cerrará el mes uniéndose al cantautor venezolano quien ha sido comparado con el cantante Jack Johnson, Simón Grossmann como acto de apertura de su gira por Estados Unidos.

Fechas de la gira

20 Nov – Tampa, Crowbar

21 Nov – Miami, ZeyZey

22 Nov – Orlando, Social

26 Nov – Atlanta, Masquerade (Hell)

28 Nov – Washington D.C., Songbyrd

29 Nov – New York, Mercury Lounge

Canciones de EQNLLNM

Quiero Quererte: Bebo habla sobre vivir de avión en avión, la distancia con su madre, estar adicto a la atención de la gente equivocada, y reconocer un sinnúmero de patrones y razones por las que la otra persona decidió irse, disculpándose por no haber querido herirla.

Es una carta abierta a aquellas personas a quienes hemos herido - a sabiendas, o por accidente - en nuestra búsqueda de navegar correctamente el laberinto de nuestras propias vidas. Toda entrega de amor, nace del amor propio - sin eso no hay nada.

Ou Chet: Explora esa sensación que trae un nuevo amor, en el que no sabes si te estás enamorando o si simplemente es el deseo de tener a esa persona; de no saber si verdaderamente quieres a esa persona, o es que te atrae la gente con esas cualidades. El amor puede cegarnos, y aunque se intente evitar el sentimiento, no siempre se puede.

Café Puya: Al ritmo del Afrobeat, Bebo se pregunta qué pasó con la relación, qué efecto tuvo la distancia entre ellos y por qué se siente que la otra persona ni siquiera recuerda su primer café juntos; esas conversaciones que se dieron en aquella etapa inicial, cuando todo era bonito.

Mala Mía ft. Joyce Santana: Reconoce que, en esta ocasión, él tuvo la culpa, pero no siempre es así. Es una invitación a sincerarse y ser honestos el uno con el otro, y a disculparse cuando es necesario. A veces es “mala mía”, a veces es “mala tuya”, pero si no hay espacio pa’ esa honestidad, al final la cosa no va a funcionar y solo serán un par de exes más.

Nubla’o” ft. Monsieur Periné: Oficialmente, la canción más feliz del EP. Esta canción sirve como visualización del lugar feliz, el momento bonito que vive en los recuerdos de Bebo, como le pide que haga la psicóloga al final del tema anterior.

“El día está nublado, pero contigo sale el sol: Hoy estoy pa’ ti, tengo tu sabor metido todo el día en mi cabeza; va saliendo el sol cada vez que me besas”. Monsieur Periné se une a Bebo cantando: “Voy a llevarte a un rinconcito que me vuelve loca…”. Es un tema que narra lo lindo que puede ser un día nublado si se tiene la voluntad y la intención adecuada.

Millone$: Una canción íntima y acústica donde Bebo casi que se desnuda en la letra, y confiesa, acompañado de la guitarra, su amor y su deseo de compartir su vida con esa persona: “No quiero millones, solo quiero amanecer contigo. No vale nada toda la plata del mundo si no estás tú…”. Es un “assessment” y una revelación de donde están situadas las prioridades de Bebo cuando del corazón se trata.

Me Tenía Que Pasar: Casi que pudiera ser el título alterno del EP, MTQP es otra de las canciones que carga en sí la tesis del álbum. En esta bachata, Bebucci confiesa que no siempre ha actuado de manera honesta en sus pasados amoríos, y con esta relación está pagando todas las cuentas emocionales del pasado. La vida le está facturando por toda su trayectoria amorosa previa, y reconoce que aún le queda camino por recorrer, para redimirse y encontrar un amor sano y duradero.

Bebo Dumont comenzó su viaje musical en 2008, colaborando con músicos locales puertorriqueños. Después de tocar la batería y cantar para la banda Cultura Profética, Dumont ganó un Latin GRAMMY en 2020 por Mejor Álbum de Música Alternativa, por su trabajo como productor del álbum de la banda Sobrevolando.

Además, colaboró en el álbum de Rawayana ¿Quién Trae Las Cornetas?, que ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. Después de colaborar con artistas notables como Kaytranada, Anderson Paak, Álvaro Díaz y Elena Rose, Dumont está entrando a su carrera de solista con todo su potencial.