Mansetti ganador del primer paso de la triple corona de Canadá está de regreso

La carrera Commonwealth Turf Stakes (G3) que se disputa el sábado en Churchill Downs, está incluida en una cartelera de once competencias. Esta prueba en 1.700 metros en pista de grama, atrajo a 11 participantes de tres años. Entre los participantes está Masetti, ganador del King’s Plate, primer paso de la triple corona en Canadá.

Churchill Downs: Mansetti listo para demostrar sus cualidades

Mansetti, ganador del King's Plate en pista sintética Tapeta con una actuación casi impecable de principio a fin en una carrera de 2.000 metros, falló con gran valentía en la Prince of Wales Stakes sobre pista de arena en Fort Erie, 1.900 metros, que fue el segundo paso de la triada canadiense. Su entrenador Kevin Attard, preparó al hijo de Collected para esta carrera.

Pietro Moran, jinete oficial del juvenil es uno de los principales candidatos al Premio Eclipse al mejor jinete aprendiz de la presente temporada, forma parte del equipo y tiene un récord de 2 victorias en 4 carreras, con dos segundos puestos adicionales en carreras de dos vueltas con el potro Collected de la familia Ulwelling.

California Burrito, que debuta en césped aquí, encaja en este perfil. El entrenado por Tommy Drury, con la monta de Brian Hernández Jr., se convierte en una opción atractiva en todas las apuestas combinadas. Luego surgen Troubleshooting y Giocoso, dos caballos como posibles contendientes al triunfo.

El Commonwealth Turf Stakes (G3), en distancia de 1.800 metros en posta de grama, tiene una bolsa de $300.000 a repartir. Tendrá en el post time 11 participantes y la carrera se iniciará a las 6:25 p.m. hora venezolana.