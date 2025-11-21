MLB: Dos estrellas japonesas entran en el mercado de agentes libres 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los clubes de la NPB notificaron que Kazuma Okamoto y Kona Takahashi estarán disponibles para la agencia libre de MLB. Ambos jugadores ingresaron al sistema de posta y podrán negociar con organizaciones de Grandes Ligas desde este viernes, con una ventana de 45 días que cierra el 4 de enero.

Okamoto de 29 años, suma 248 jonrones en 1,074 juegos con los Gigantes de Yomiuri. Fue seis veces All-Star en Japón y encadenó seis campañas consecutivas de 30 cuadrangulares. Puede jugar en primera y tercera base, aunque su mayor experiencia está en la esquina caliente.

Takahashi de 28 años, brilló con los Leones de Saitama Seibu entre 2022 y 2023 con efectividad de 2.20. Aunque su producción bajó en 2024, en 2025 registró 3.04 de ERA en 148 entradas. Su estilo depende del comando, con una tasa de ponches inferior al promedio de MLB.

El impacto japonés en la actual Grandes Ligas

Shohei Ohtani se convirtió en el gran catalizador del mercado japonés en MLB. Su éxito como lanzador y bateador reabrió la confianza de los clubes en el talento de la NPB, demostrando que un jugador podía dominar en ambos roles y convertirse en rostro global de la liga.

Aunque figuras como Ichiro Suzuki, Hideki Matsui y Yu Darvish ya habían dejado huella con carreras memorables, Ohtani marcó un nuevo punto de inflexión. Su impacto abrió un abanico más amplio, donde cada vez más peloteros japoneses encuentran espacio en Grandes Ligas y generan expectativa internacional.

Hoy, nombres como Yoshinobu Yamamoto y el joven Roki Sasaki reflejan esa nueva ola. Algunos esperan cumplir plazos en Japón, otros buscan dar el salto rápido, pero todos se benefician de un mercado que ahora apuesta fuerte por el talento japonés gracias al precedente que fijó Ohtani.