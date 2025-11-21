MLB: Randy Johnson recibirá el mayor honor de Marineros de Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Randy Johnson es uno de los mejores lanzadores en la historia de Grandes Ligas. Su desempeño fue superlativo prácticamente desde su debut, al punto de ser reconocido donde jugó. En esa línea, recibirá el mayor de los honores por parte de Marineros de Seattle.

Johnson jugó 10 temporadas con Marineros, siendo el equipo donde más jugó en la MLB. Registró parte de los mejores números de su carrera, con múltiples reconocimientos como: 5 veces seleccionado al Juego de Estrellas y ganar el Cy Young por primera vez en su carrera.

En esa línea, Marineros de Seattle reconocerá la trayectoria de Randy en el equipo, retirando su camiseta número 51. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 2 de mayo de 2026 en Seattle, antes del juego contra Reales de Kansas City; inmortalizando al pelotero en la franquicia.

Randy Johnson y su inmortalización en Marineros de Seattle

El número 51 de Randy Johnson se unirá a los dorsales de: Ken Griffey Jr, Edgar Martínez, Ichiro Suzuki y Jackie Robinson como parte del selecto grupo de camisetas retiradas por los Marineros de Seattle. Será apenas el quinto en la historia de la franquicia en recibir este honor, símbolo de pertenencia y legado.

Más allá de que su placa en Cooperstown lo muestre con la gorra de Arizona, fue en Seattle donde Johnson se consolidó como uno de los mejores zurdos de todos los tiempos. Con récord de 130-74 y un papel decisivo en la temporada de 1995, dejó una huella imborrable en la identidad de los Marineros.

Números de Randy Johnson en su carrera con Marineros de Seattle

Randy Johnson dejó cifras superlativas con los Marineros: récord de 130-74, efectividad de 3.42 y 2,162 ponches en 274 juegos. Con 51 completos y un papel decisivo en 1995, se consolidó como uno de los zurdos más dominantes en la historia de Seattle.

Números de Johnson en Marineros:

- 274 juegos, 266 aperturas, 130-74, 2 salvados, 1838.1 entradas, 1414 hits, 698 carreras limpias, 160 jonrones, 884 boletos, 2161 ponches, 1.25 WHIP