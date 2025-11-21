Techo restaurado: Los Rays vuelven a casa tras los daños del huracán Milton

Suscríbete a nuestros canales

Los Rays de Tampa Bay volverán sí o sí a su estadio para la temporada 2026. Este viernes, el equipo anunció la culminación de los trabajos de instalación de los paneles del techo, restaurando así la inclinada cubierta blanca.

Dicha estructura fue arrasada por el huracán Milton en 2024, lo que obligó al conjunto de Tampa a jugar en un campo de condiciones Triple A, propiedad de los Yankees de Nueva York: el George Steinbrenner Field.

El anuncio

Al mejor estilo de Neil Armstrong y su icónica frase al momento de colocar la bandera en la Luna, los directivos del conjunto de Tampa parafrasearon dicha oración y calificaron este día como “un paso gigantesco para nosotros, la ciudad de St. Petersburg y los aficionados de los Rays en todas partes”.

“¡La construcción interior avanza a toda máquina!”, declaró el club en un boletín enviado a los fanáticos el viernes por la mañana. “Nuestro equipo está trabajando para estar listo para el Día Inaugural, ¡y no vemos la hora de verlos de vuelta en el Tropicana Field!”.

En una publicación en redes sociales, el CEO de los Rays, Ken Babby, dijo estar “más que agradecido” con la ciudad de St. Petersburg y el contratista AECOM Hunt “por cumplir con este primer hito importante” para traer a los Rays de vuelta a casa.

El acuerdo de uso de los Rays con St. Petersburg cubre tres temporadas más en el Tropicana Field, manteniéndolos en el estadio hasta el final de la campaña de 2028. El nuevo grupo de propietarios del club está en las primeras etapas para asegurar un hogar a largo plazo en el área, con la ambiciosa meta de mudarse para el Día Inaugural de 2029.