El momento incómodo entre Adamari López y Ángela Aguilar del que todos hablan

Suscríbete a nuestros canales

Como es costumbre en cada evento, el backstage es el espacio en donde las estrellas se reencuentran, sin embargo, no todo sale como se espera. Recientemente se viralizó un video de Adamari López junto a Ángela Aguilar del cual muchos hablan.

Todo parece indicar que ambas vivieron un incómodo momento en la edición de Premio Lo Nuestro, cuando la boricua se acerca a la hija de Pepe Aguilar para felicitarla, a lo que responde de manera fría con un simple “Gracias”.

A pesar que Adamari López y Ángela Aguilar posaron juntas frente a las cámaras, la jovencita mantuvo su seriedad para luego retirarse.

Los internautas han viralizado su reacción y cuestionan la actitud de la cantante por no mostrarse amable ante la presencia de la conductora de “Desiguales”.

Lo que pudo haber pasado

Aunque este momento incómodo puso de nuevo a Ángela Aguilar en el centro de la polémica, lo que pocos saben es lo que se vive tras bastidores con el ajetreo del evento y entre presentaciones.

Por ello, no es de juzgar que ambas figuras públicas estuvieran sobre la hora de alguna participación cuando se encontraron en los pasillos de Premio Lo Nuestro y decidieron fotografiarse para seguir en lo suyo.