Muere promesa del cine y la televisión en circunstancias desconocidas

La noticia fue difundida por su hermano quien le rindió un sentido homenaje, mientras las autoridades investigan su muerte

Por

Kleimar Reina
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 08:25 pm
Spencer Lofranco / Cortesía
La promesa del cine y la televisión Spencer Lofranco falleció el martes 18 de noviembre, en Columbia Británica, Canadá. Su hermano Santino, compartió la noticia este jueves en un lindo homenaje en su cuenta de Instagram.

Santino Lafranco publicó una foto del actor a quien describió como una “leyenda” que “cambió la vida de las personas”. Además, sus familiares han guardado luto en silencio y piden respetar su decisión.

Según TMZ, informó que las autoridades están en medio de una investigación para esclarecer la muerte de la promesa del cine que, hasta ahora ha sido todo un misterio para sus seguidores.

De igual manera, el portal especializado indicó que se intentó contactar a su padre, Rocco Lofranco para obtener comentarios, pero no se ha recibido respuesta.

¿Quién era Spencer Lofranco?

A los 17 años Spencer Lofranco tomó en serio la actuación como oficio y estudió durante un año en la Academia de Cine de Nueva York para capacitarse. Aunque los deseos de su padre para fuera jugador de hockey y, después, abogado, se interpusieron, logró su sueño.

Su talento lo llevó a tener un papel en Jamesy Boy’, un proyecto significativo en su carrera. Luego le siguieron otros créditos consecutivos en producciones como “At Middleton”, “Unbroken” y “Home”. Su último trabajo fue en “Gotti”, película protagonizada por John Travolta y Kelly Preston.

Viernes 21 de Noviembre de 2025
