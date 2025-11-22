El actor que lo perdió todo por una acusación de acoso sexual

Suscríbete a nuestros canales

Después de 8 años de haber enfrentado la justicia por un caso de acoso sexual, el actor Kevin Spacey habló abiertamente de su crisis financiera tras haberlo perdido todo por las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Con una carrera fructífera en Hollywood, el camino se le vio truncado cuando el actor Anthony Rapp acusó a Kevin Spacey, de 66 años, de haberse costado con él sin consentimiento durante una fiesta en 1986.

Sin embargo, fue absuelto de los cargos de agresión sexual en una demanda por 40 millones de dólares. A pesar de librarse de la cárcel, los años posteriores no fueron fáciles para el histriónico, pues ya estaba señalado por la sociedad.

Kevin Spacey sin un hogar

En una entrevista para Telegraph, confesó que, su situación financiera “no es buena”, además, no tiene un hogar fijo para pasar la noche, como consecuencias del proceso legal que lo dejaron sin dinero.

“Los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo ha sido gastos”, dijo.

Kevin Spacey confirmó que está “viviendo en hoteles, en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”.

Un éxito inminente en Hollywood

Con sus 66 años, Kevin Spacey ganó el premio Oscar a “Mejor Actor de Reparto” por “Sospechosos habituales”, y otro a Mejor Actor por “American Beauty”. De igual manera fue reconocido por proyectos como ‘House of Cards’, del cual tuvo que salir por las fuertes acusaciones.

Sin duda, ha sido uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, y entre otros reconocimientos obtuvo un Globo de Oro, tres SAG Awards, un BAFTA y un Tony.