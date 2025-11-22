NFL: Choque de opiniones: Chiefs vs. Trump por el kickoff dinámico

Suscríbete a nuestros canales

El coordinador de equipos especiales de los Kansas City Chiefs, Dave Toub, no está muy preocupado por la opinión del presidente Donald Trump sobre las nuevas reglas de la patada inicial (kickoff) implementadas por la NFL, cuyo objetivo es hacer el juego más seguro y emocionante.

Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de temporada regular de la NFL desde Jimmy Carter (1978), al presenciar el duelo entre los Washington Commanders y los Detroit Lions a principios de este mes.

La crítica presidencial

Dos días después de su visita, Trump apareció en The Pat McAfee Show y arremetió contra la regla del "kickoff dinámico", la cual los propietarios votaron para hacer permanente este año. Bajo esta normativa, el balón se patea desde la yarda 35, pero los jugadores del equipo de cobertura deben esperar en la yarda 40 hasta que el balón toque el suelo o sea fildeado por un retornador dentro de la yarda 20.

“Me parece terrible. Creo que es degradante y que daña el juego. Esto perjudica el espectáculo”, declaró Trump. "Se lo he dicho a Roger Goodell (comisionado de la NFL) y no creo que sea más seguro. Quiero decir, todavía hay chicos chocando entre sí".

La contundente respuesta de Toub

La liga ha sostenido que el sistema de inicio dinámico reduce las lesiones a la vez que incentiva más retornos. Dave Toub, quien lleva más de dos décadas entrenando equipos especiales en Chicago y Kansas City, no se guardó nada este jueves al ser consultado sobre las críticas del mandatario.

“Ni siquiera sabe lo que está viendo. No tiene idea de lo que está pasando con la regla del kickoff”, dijo el habitualmente reservado Toub, alzando la voz. “Así que tomen eso como lo que es. Y espero que él lo escuche”.