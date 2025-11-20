La NFL domina las finanzas mundiales: Cowboys, Rams y Giants los más costosos del planeta

Suscríbete a nuestros canales

El dominio financiero de la NFL es absoluto. Según la más reciente investigación realizada por el medio especializado Sportico, seis de los 10 equipos más valiosos del mundo pertenecen a la liga de fútbol americano, con los Dallas Cowboys liderando el ranking global de forma indiscutible.

El fenómeno de los Cowboys

La franquicia de la "Estrella Solitaria" se confirmó este miércoles como la entidad deportiva más cara del planeta, alcanzando una valoración estratosférica de 12.800 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento impresionante, con una variación de 2.480 millones respecto a su valuación del año pasado.

Cabe recordar que, en 2024, los Cowboys hicieron historia al ser el primer equipo en romper la barrera de los 10.000 millones (cotizándose entonces en 10.320 millones). Ahora, no solo mantienen la cima, sino que han ampliado su ventaja, liderando el reporte de Sportico por sexto año consecutivo.

El "Club de los 10 Billones"

El crecimiento de la liga ha permitido que otros equipos se unan a la élite financiera. Este miércoles, Los Angeles Rams (10.430 millones) y los New York Giants (10.250 millones) ingresaron al selecto grupo de franquicias con un valor superior a los 10.000 millones de dólares.

Una liga de oro

El reporte destaca la salud financiera de la NFL en general:

El valor promedio de cada uno de los 32 equipos es de 7.100 millones de dólares .

Esto supone un aumento del 20% respecto al año anterior.

La cifra es más del doble de lo que valían los equipos hace apenas cuatro años.

El resto de la élite

Aunque la NFL domina con el 60% del Top 10, otras ligas estadounidenses logran colarse en la lista. Completando los primeros puestos figuran potencias de la NBA como los Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y los New York Knicks, además de los New York Yankees de la MLB.