Alivio en Pittsburgh: La lesión de Rodgers no requiere operación, pero su regreso es incierto

Las alarmas se encendieron en Pittsburgh el domingo por la tarde, luego de que el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers abandonara el encuentro ante los Cincinnati Bengals debido a una dolencia en su muñeca izquierda.

No obstante, la resonancia magnética (IRM) realizada reveló que la lesión del quarterback no requerirá cirugía, según anunció este martes el entrenador en jefe Mike Tomlin. A pesar de la buena noticia, el futuro inmediato de Rodgers es incierto, aunque el jugador está presionando para estar en el campo el domingo ante los Chicago Bears.

El Incidente en el Campo

La lesión se produjo en los últimos segundos del segundo cuarto. Rodgers se mostró con un dolor visible y sujetando su mano izquierda (la muñeca no lanzadora) después de un intento de pase. Debido a la molestia, el mariscal de campo de 41 años no salió a disputar la segunda mitad del partido.

Los Steelers, que recurrieron de inmediato a Mason Rudolph como quarterback suplente, listaron inicialmente a Rodgers como cuestionable para regresar al juego, aunque nunca fue descartado oficialmente.

Antes de su salida, el cuatro veces MVP de la NFL completó 9 de 15 intentos de pase para 116 yardas y un touchdown. Su sustituto, Mason Rudolph, mantuvo el ritmo ofensivo al completar 12 de 16 pases para 127 yardas y un touchdown, asegurando la victoria del equipo.

Rodgers, de 41 años, tiene una marca de seis victorias y cuatro derrotas esta temporada con 19 touchdowns y siete intercepciones.