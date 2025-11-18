Alarma en Pittsburgh: Aaron Rodgers sufre una fractura de muñeca y será baja

Suscríbete a nuestros canales

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, el veterano Aaron Rodgers, podría ser baja para los próximos compromisos, luego de sufrir una lesión en su muñeca izquierda durante el encuentro de este domingo ante los Cincinnati Bengals.

El Incidente en el Campo

La lesión ocurrió en los últimos segundos del segundo cuarto. Rodgers se mostró con un dolor visible y sujetando su mano izquierda (la muñeca no lanzadora) después de un intento de pase. Debido al dolor, el mariscal de campo de 41 años no salió a jugar la segunda mitad del partido.

Los Steelers, que rápidamente recurrieron a Mason Rudolph como quarterback suplente, listaron inicialmente a Rodgers como cuestionable para regresar al campo, aunque nunca lo descartaron oficialmente.

Antes de su salida, el cuatro veces MVP de la NFL completó 9 de 15 intentos de pase para 116 yardas y un touchdown. Su sustituto, Mason Rudolph, mantuvo el ritmo ofensivo al completar 12 de 16 pases para 127 yardas y un touchdown, asegurando la victoria del equipo.

El Reporte Inicial: "Ligera Fractura"

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, confirmó después del juego que Rodgers sería evaluado a fondo este lunes para determinar el alcance exacto de la lesión.

La preocupación es alta en la franquicia: una fuente cercana al equipo comentó a Adam Schefter de ESPN que el diagnóstico inicial es que Rodgers sufrió una "ligera fractura" en su muñeca izquierda.

Sin embargo, en un reporte más optimista, Tom Pelissero de NFL Network señaló que no se espera que el problema sea a largo plazo, lo que sugiere que el tiempo de inactividad del veterano podría ser limitado.

Con la victoria del domingo, los Steelers mejoraron su récord a 6-4, manteniéndose en la lucha por los playoffs. El equipo ahora debe prepararse para su próximo compromiso, visitando a los Chicago Bears la próxima semana, con la incertidumbre de si contarán con su mariscal de campo titular.