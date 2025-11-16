Jugador de la NFL en estado critico tras recibir varios disparos

Suscríbete a nuestros canales

Kris Boyd, jugador de los New York Jets, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en Manhattan. El incidente, ocurrido en la madrugada del domingo que ha conmocionado al entorno de la NFL.

El cornerback de los New York Jets, Kris Boyd, fue víctima de un violento ataque armado en pleno corazón de Manhattan. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. del domingo frente al restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste, cerca de la Séptima Avenida. Según reportes policiales, Boyd recibió dos disparos en el abdomen tras una disputa que escaló rápidamente a violencia. El agresor huyó del lugar en una SUV BMW, mientras los testigos se negaron a colaborar con las autoridades.

Estado de salud

Boyd, de 29 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, donde permanece en estado crítico pero estable. El jugador habría perdido y recuperado la conciencia en varias ocasiones antes de ser ingresado. Los New York Jets emitieron un breve comunicado reconociendo el incidente, pero se abstuvieron de ofrecer mayores detalles, señalando que están al tanto de la situación y que no harán comentarios adicionales mientras la investigación esté en curso.

Kris Boyd llegó a los Jets esta temporada, aunque no ha disputado ningún partido oficial debido a una lesión en el hombro que lo colocó en la lista de reservas lesionados desde agosto. Antes de su llegada a Nueva York, Boyd tuvo pasos por los Minnesota Vikings y los Houston Texans, destacándose como especialista en equipos especiales.