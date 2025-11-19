 La NFL supera en asistencia al Clásico Español

Suscríbete a nuestros canales

El renovado Santiago Bernabéu, templo mundial del balompié, ha sido testigo este fin de semana de un hito estadístico que pocos hubieran imaginado hace unos años. La NFL (National Football League) no solo aterrizó con éxito en España, sino que en su primer gran evento en Madrid, logró superar la asistencia del partido más importante del calendario futbolístico local: El Clásico.

La conquista en números

Según las cifras oficiales reveladas tras el encuentro, el duelo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins congregó a un total de 78,610 asistentes en las gradas del coliseo madridista.

Este número supera, aunque por un margen estrecho, la asistencia registrada en el último enfrentamiento de LaLiga entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que atrajo a 78,107 espectadores. La diferencia de 503 personas marca un triunfo simbólico pero potente para la estrategia de expansión internacional de la liga estadounidense.

¿Cómo es posible?

La capacidad del estadio para eventos de la NFL se vio maximizada gracias a la versatilidad del nuevo Bernabéu. A diferencia de los partidos de fútbol, donde ciertas zonas de seguridad separan a las aficiones rivales reduciendo el aforo neto, el ambiente festivo de la NFL permitió la venta de localidades que habitualmente están restringidas, además de la habilitación de zonas VIP y experiencias a pie de campo que optimizaron cada metro cuadrado del recinto.

Un éxito para la estrategia de Florentino Pérez

Este récord valida la visión del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de convertir el estadio en un centro de entretenimiento global capaz de albergar eventos de magnitud olímpica los 365 días del año. La transformación del campo (con su sistema de césped retráctil) permitió que el "gridiron" (parrilla) se instalara impecablemente sin afectar la superficie utilizada por el equipo de fútbol.

Reacciones

El impacto visual de ver un estadio, habitualmente teñido de blanco, repleto de camisetas de los Dolphins y los Commanders, junto con banderas estadounidenses desplegadas en el césped, ha dado la vuelta al mundo.

"Sabíamos que la afición española respondería, pero superar la marca de El Clásico en nuestra primera visita es un testimonio de la pasión global por nuestro deporte", comentaron fuentes cercanas a la organización de la NFL tras el pitazo final.

Con este "touchdown" en Madrid, la NFL confirma que Europa es territorio fértil, y el Santiago Bernabéu se consolida como la nueva casa del deporte espectáculo en el viejo continente.