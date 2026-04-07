Sangre de campeona: Torrestrella irá por un reto épico en esta prestigiosa selectiva en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de la temporada 2026 mantiene su vibrante ritmo en el óvalo de Coche. Este domingo 12 de abril, el hipódromo La Rinconada albergará la reunión número 16 del año, una jornada de gala que consta de 13 compromisos de alto nivel.

El atractivo principal de la cartelera reside en la disputa de cuatro importantes pruebas selectivas. Los mejores purasangres tanto nacionales como importados se medirán en estos cotejos selectivos de Grado:

Clásico Juan Vicente Tovar (GIII)

Clásico Manuel Fonseca Arroyal (GII)

Clásico Peggy Azqueta (GII)

Clásico Federico Carmona Perera (GII)

Esta reunión prometerá emociones intensas para la afición, pues la presencia de estas pruebas de jerarquía asegurará un espectáculo de velocidad y resistencia en la arena caraqueña.

Torrestrella: Reto Primera yegua Clásico Juan Vicente Tovar

En la sexta carrera del ciclo no válido será precisamente la edición número 19 del Clásico Juan Vicente Tovar (GIII) reservada para ejemplares nacionales e importados de tres años, en distancia de la milla (1.600 metros), pautada para las 3:05 de la tarde en el óvalo caraqueño.

La prueba selectiva rinde homenaje a uno de los jinetes venezolanos más insignes de la historia. El legado de Juan Vicente Tovar permanece intacto en la memoria de la afición, respaldado por una trayectoria de 16 estadísticas ganadas y la cifra histórica de 2.492 victorias en su carrera profesional.

Su figura trascendió bajo los apodos que marcaron una época de oro: el entrañable “Negrito de San José” y el imbatible "Supercampeón" Tovar. Su maestría sobre el sillín y su inteligencia táctica lo consolidaron como el máximo referente de la fusta en Venezuela.

En cuanto a la nómina oficial de este prestigioso clásico del día domingo contará con seis participantes nacionales e importados. Sin embargo, el listado presentará una particularidad que acaparará la atención de la afición: La presencia de una yegua importada que buscará la victoria frente a los machos.

La noticia cobrará fuerza en el óvalo de Coche: la castaña tresañera norteamericana Torrestrella dirá presente en la importante selectiva. La corredora norteamericana contará con la conducción de Jaime "Pocho" Lugo, el experimentado "General del Zulia", quien buscará guiarla hacia la victoria en la milla.

Bajo la preparación de Fernando Parilli Tota, la pupila del Stud Z.M. asumirá el reto frente a los machos con un respaldo profesional de primer nivel. Su participación no solo engalanará la nómina, sino que posicionará a estos colores como serios aspirantes al triunfo en una de las pruebas más emblemáticas de la jornada dominical.

La yegua reaparece luego de 56 días sin estar presente en pruebas públicas y por si fuera poco le tocará salir por el puesto de pista 1.

La última actuación pública de la pupila de Parilli Tota fue el día 15 de febrero del presente año y fue capaz de lograr la victoria con 9 1/4 cuerpos de ventaja, con crono de 87.1 para los 1.400 metros del trayecto. En aquella oportunidad fue conducida por el jinete aprendiz José Gabriel Contreras.

La potra norteamericana asumirá un desafío de muchas proporciones épicas en el Clásico Juan Vicente Tovar (GIII). Su incursión frente a los machos representará una oportunidad de oro para inscribir su nombre en las páginas doradas del turf nacional.

De concretar la victoria en los 1.600 metros, Torrestrella se convertirá en la primera yegua importada en el cuadro de honor de esta célebre competencia. La presentada por Parilli Tota no solo buscará el triunfo, sino que logrará una hazaña inédita que marcará un hito para las corredoras extranjeras en la arena de Coche.