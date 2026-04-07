Caracas Biker Music: Confirman negociación para concierto de Guns N’ Roses en Venezuela

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La superbanda de rock Guns N’ Roses podría llegar a Venezuela en los próximos meses como parte de su recorrido por el mundo en festivales y conciertos memorables

Durante una rueda de prensa de la primera Feria Internacional de Motocicletas: Caracas Biker Music, el organizador del evento, Tobi Miliano aseguró que existen negociaciones con Guns N’ Roses para un eventual concierto en el país.

Aunque no detalló en qué punto están de las conversaciones, se mostró entusiasta por la posibilidad de tener a las leyendas de la música por segunda vez en Venezuela.

La banda de rock se presentó el 25 de noviembre de 1992 en el estacionamiento del Poliedro de Caracas en plena era Use Your Illusion. Al menos 45 mil asistentes escucharon en vivo los emblemáticos temas de los artistas.

Para los fanáticos de género y las nuevas generaciones en Venezuela es una gran oportunidad de disfrutar de los músicos que acumulan 40 años de trayectoria, desde 1985. Su vigencia en la escena musical se mantiene viva a pesar de los años.

Feria Internacional de Motocicletas: Caracas Biker Music

Por tres días consecutivos desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de abril, se llevará a cabo la primera Feria Internacional de Motocicletas: Caracas Biker Music, en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Las entradas están a la venta de la página Goliiive.

Al menos 15 bandas en vivo estarán sobre el escenario para llevar la música al evento durante el fin de semana, entre ellos: Davinci, Los Rockelinos, Los Pixel, Forever Queen, Acuatro Venezuela, Nómada, La Soda, Caramelo de Cianuro, entre otros. Además, contarán con un tributo a Celia Cruz y Willie Colón.

Contarán con zonas recreativas para simuladores, mesas de juego, torneo de dominó, conferencias, espacio para picnic y mucho más.