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Malas noticias para el Real Madrid: Tchouaméni fuera de la vuelta

Tchouaméni es un futbolista clave en ese esquema de Álvaro Arbeloa por ser quien equilibra defensivamente al equipo

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Meridiano

Martes, 07 de abril de 2026 a las 04:33 pm
Malas noticias para el Real Madrid: Tchouaméni fuera de la vuelta
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El Estadio Santiago Bernabéu está siendo epicentro de uno de los compromisos de la jornada este martes 7 de abril en la Champions League: Real Madrid vs Bayern Múnich. 

Por los momentos, el partido no sonríe para los merengues porque caen parcialmente 0-2 con los bávaros, pero además porque ya recibieron una mala noticia para la vuelta en Alemania.

Y esa está focalizada en un nombre clave en el esquema de Álvaro Arbeloa: Aurélien Tchouaméni. El mediocampista no podrá estar en ese compromiso que marcará el desenlace de la serie, tras recibir una tarjeta amarilla al minuto 37', después de ser uno de los apercibidos en la previa.

 

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