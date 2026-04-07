Entrenador cinco veces ganador del Eclipse Award va por los 3,000 triunfos esta semana

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Este miércoles inicia otra semana de carreras en el hipódromo de Keeneland, Kentucky, y el jueves lo hará Aqueduct, Nueva York, circuitos en los que el entrenador Chad Brown, de 48 años, tiene previsto participar en 17 oportunidades. Sin embargo, no será hasta el jueves cuando sus pensionados tomen parte del espectáculo de carreras, y que puedan darle al múltiple ganador de Premios Eclipse la cifra esperada.

Camino de las tres mil victorias

Chad C. Brown, ganador de cinco Eclipse Awards (2016, 2017, 2018, 2019, 2024), busca esta semana las tres mil victorias de por vida en Estados Unidos. Brown, ganador dos veces de Preakness Stakes (G1) y con múltiples victorias en la Breeders' Cup, tendrá la oportunidad de ensillar 17 ejemplares.

El jueves en Aqueduct: lo hará con Draft Riots y Pulling Threads con Manuel Franco (ambos). En Keeneland, presenta: Mr. Miracle, Market Chill y Risk Tolerance (IRE).

El viernes en Aqueduct: ensilla a Resolute Will y Bishop Booming. En Keeneland: lleva a Tacticality y Zulu Kingdom (Ire) en el Maker’s Mark Mile Stakes (G1).

Para el fin de semana en Keeneland, el sábado, presenta a cuatro ejemplares, entre ellos a Dynamic Pricing (IRE) y Segesta en el Jenny Wiley Stakes (G1). Flavien Prat será su jinete, menos Dynamic Pricing (IRE), que será guiada por Irad Ortiz Jr. Cierra el domingo en este mismo circuito con Isadora Duncan (IRE), Competitive Market y Criteria, todos con Flavien Prat.