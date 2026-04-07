Champions League: Los dos fallos clamorosos del Bayern Múnich ante el Real Madrid

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La jornada de este martes 7 de abril en la Champions League está focalizada en un duelo histórico en la competición: Real Madrid vs Bayern Múnich. El estadio Santiago Bernabéu está siendo epicentro del compromiso de ida en los cuartos de final, que ya ha dejado emociones de lado y lado.

Sobre todo, en el sector del equipo bávaro, que no ha podido aprovechar dos ocasiones de gol muy claras, que tendrían el marcador parcialmente 0-2.

El primer gran fallo clamoroso lo protagonizó el defensor Dayot Upamecano al minuto 8 del encuentro, cuando solo frente al arco no pudo rematar correctamente un pase al medio de Harry Kane, que luego despejaría Álvaro Carreras.

Gnabry también se lo perdió por el Bayern Múnich

Posteriormente, la otra acción importante se centralizó en el delantero Serge Gnabry, a quien le quedó una pelota servida en el área -tras un error en salida merengue- y estrelló su remate en la humanidad del guardameta Andriy Lunin,

Por el Bayern Múnich han sido las dos más claras en el partido, bien evitadas por el Lunin y las intervenciones de Antonio Rudiger.