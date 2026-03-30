Osmariel Villalobos estaría viviendo romance con excandidato al Míster Venezuela

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El nombre de la animadora, modelo y exreina de belleza, Osmariel Villalobos, es foco de comentarios, tras rumores de que estaría viviendo un romance con el modelo Alejandro Zumbo.

Detalles del "amor"

Fue en el programa “Sábado en la noche”, que hablaron de la supuesta relación entre Villalobos y Zumbo, quien participó en el certamen Míster Venezuela 2917.

Afirman que ambos fueron vistos muy cariñosos y románticos en un restaurante de la gran Caracas.

“Se confirmó el vínculo sentimental entre la presentadora Osmariel Villalobos y el animador Alejandro Zumbo. Ambos fueron avistados en un reconocido local en Altamira la madrugada de este domingo”, escribieron en Instagram.

En este sentido, destacaron que la zuliana bailó y mostró mucho cariño para Zumbo, quien fue pareja de la también animadora y exreina de belleza Alessandra Sánchez Cardola.

Relaciones de Osmariel

La Miss Tierra Venezuela 2011 y que superó el cáncer de mama, estuvo casada por algunos años con Juan Pablo Galavis.

Además, estuvo con el empresario mexicano, Germán Rosete, a quien denunció de haberla maltratado.

En el 2025 Osmariel participó en el popular reality Miss Universe Latina, siendo una de las grandes favoritas.